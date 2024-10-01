طرابلس تحتضن المهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

أعلنت رئيسة اللجنة الإعلامية بالهيئة العامة للسينما والمسرح، سالمة المدني، “استكمال كافة الاستعدادات لانطلاق مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة”.

وأشارت المدني لوكالة “وال”، “إلى أن اللجنة وضعت معايير محددة للمشاركة في هذا المهرجان الذي يكرم المخرج الراحل محمد الفرجاني، ويحمل اسمه، حيث استقبلت 218 عرضاً من أفلام محلية ودولية تمثل 22 دولة، اختير منها 46 فيلما للمنافسة”.

وقالت إنه “تم تشكيل لجان متخصصة تشمل لجنة تحكيم عليا، ولجنة لاستلام وفرز الأفلام، ولجنة إعلامية، ولجنة قانونية للعلاقات الدولية”.

وأضافت المدني أن “من شروط قبول الأفلام أن يكون إنتاجها قد تم بين عامي 2022 و2024، مع ضرورة وضوح الرسالة والفكرة، وأن تتراوح مدة الفيلم بين ثلاثة وعشرين دقيقة. كما يتوجب تقديم الفيلم بصيغة MP4 مع نص مكتوب يصف الفيلم، بالإضافة إلى أن يمتلك المتسابق كافة حقوق الملكية الفكرية للمواد المستخدمة في إنتاج الفيلم”.

وبحسب المدني، “يجب على المشاركين، تعبئة استمارة تقديم الفيلم، والتي تتطلب عنوان الفيلم ونبذة مختصرة عنه لا تتجاوز 100 كلمة، مع إمكانية المشاركة بفيلم واحد فقط لكل متسابق”.

وأشارت إلى أن “المهرجان سيتضمن عروضاً فنية واحتفالاً كبيراً في ختامه، والإعلان عن الفائزين يوم 4 أكتوبر وتكريم مجموعة من الشخصيات البارزة في تاريخ السينما الليبية، بينهم فنانون وممثلون ومخرجون وصحفيون وأساتذة أكاديميين”.

وكان رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، عبد الباسط أبوقندة، أعلن في وقت سابق انطلاق فعاليات مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في موعده، الأول من أكتوبر 2024.

يذكر أن المهرجان سيقام برئاسة شرفية لعبد الله الزروق، وإدارة مصطفى الكرماجي، فيما يترأس لجنة التحكيم المخرج عبد الله الزروق.