طرابلس تحتضن النسخة الثالثة من معرض «ليبيا كلين» للنظافة والبيئة

افتتحت في معرض طرابلس الدولي فعاليات النسخة الثالثة من معرض “ليبيا كلين” للبيئة وخدمات النظافة، برعاية استراتيجية من وزارة الحكم المحلي، وتنظيم شركة النخلة المضيئة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والبلديات والمهتمين بالشأن البيئي.

وشارك في الافتتاح وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، والوكيل العام المكلّف بتسيير مهام وزارة الموارد المائية عبدالسلام نصر جاد المولى، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، إلى جانب ممثل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومدير عام معهد التخطيط، وعدد من عمداء البلديات والمسؤولين.

ويهدف معرض “ليبيا كلين” إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال ورش عمل ومحاضرات توعوية، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المستدامة في إدارة النفايات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية.

وخلال كلمته، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات أن المعرض أصبح محطة سنوية تعكس تطور الوعي البيئي واهتمام الدولة بقطاعي البيئة والنظافة، مشدداً على أن هذين القطاعين يشكّلان ركيزة أساسية لسلامة المجتمع وتحسين المشهد الحضري.

وأشار إلى دعم الوزارة للمبادرات الهادفة إلى رفع جودة الخدمات البلدية وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي. كما أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت جهوداً كبيرة لتعزيز قدرات البلديات في إدارة المخلفات وتحسين النظافة العامة عبر توفير المعدات والآليات وإطلاق شراكات مع القطاع الخاص وتطوير التشريعات ذات الصلة.

من جهته، عبّر مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل عن اعتزازه بالمشاركة في النسخة الثالثة من المعرض، مؤكداً أهميته في رفع الوعي البيئي وإبراز البرامج والمشروعات التي تنفذها الإدارة، والتي شملت مشروعات للإدارة المتكاملة للنفايات والحلول التقنية الحديثة.

ووجّه بن دخيل الشكر للجهات الداعمة والقطاعات المشاركة، مؤكداً أن التكامل المؤسسي يمثل حجر الأساس لنجاح البرامج البيئية.

وفي ختام الافتتاح، قام المشاركون بجولة داخل أروقة المعرض، شملت أجنحة الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وإدارة النفايات، ومركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والتخطيط الحضري، ومركز الاتصال المحلي 1415، ووزارة الموارد المائية، ومعهد التخطيط، وشركات مختصة في التخلص من النفايات الطبية وتدوير البلاستيك، واللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، وعدداً من الشركات المحلية المهتمة بمجال النفايات والتصنيع.