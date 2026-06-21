طرابلس تحتضن كبار قادة «المال والاقتصاد» العرب في سبتمبر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي صادر عنه، عن استمرار التجهيزات والترتيبات الجارية لانطلاق فعاليات المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية لعام 2026، والذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن هذا الحدث الاقتصادي المهم يحظى برعاية مباشرة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ويشهد حضوراً واسعاً لمحافظي البنوك المركزية العربية، ووزراء المالية العرب، إلى جانب ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وحدد مصرف ليبيا المركزي الفترة الممتدة من السابع وحتى التاسع من شهر سبتمبر للعام 2026 موعداً رسمياً لانعقاد جلسات هذا المؤتمر.

وانطلاقاً من الإيمان العميق بالدور الاستراتيجي للوعي المالي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر التابعة لمصرف ليبيا المركزي عن فتح باب المشاركة والترشح في ثلاث مسابقات رئيسية متميزة.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن هذه المسابقات تستهدف الباحثين، والمؤسسات، وصناع المحتوى، وأصحاب المشاريع الرائدة في ليبيا وكافة أرجاء الوطن العربي.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إطلاق هذه الجوائز يرمي إلى تشجيع الابتكار المعرفي والمجتمعي في مجالات الثقافة المالية والشمول المالي، موضحاً أن المسابقات تنقسم إلى ثلاث فئات أساسية.

وتشمل الفئة الأولى، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، جائزة أفضل بحث علمي، وهي موجهة للأكاديميين والخبراء لتقديم حلول ودراسات تطبيقية متقدمة تسهم في تطوير مجال الثقافة المالية.

وتتضمن الفئة الثانية جائزة أفضل مبادرة في الثقافة المالية، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات لتقييم وتكريم المشاريع المتميزة التي جرى تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، والتي تعزز بدورها من رفع مستوى الوعي المالي وتدعم الشمول المالي.

أما الفئة الثالثة، وفقاً لمصرف ليبيا المركزي، فتتمثل في جائزة أفضل محتوى توعوي، وهي مصممة خصيصاً لتحفيز فئة الشباب وصناع المحتوى على ابتكار رسائل ومحتوى رقمي مرئي يسهم في رفع مستوى الوعي المالي داخل المجتمع.

وحول المواعيد وآلية التقديم، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن اللجنة العلمية حددت يوم الخامس عشر من شهر أغسطس للعام 2026 كموعد نهائي وأخير لتلقي كافة الترشيحات عبر الروابط الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

ودعت اللجنة العلمية، من خلال مصرف ليبيا المركزي، كافة المهتمين والشباب المبدعين إلى الاطلاع الدقيق على الشروط والمعايير التفصيلية عبر إجراء مسح لرمز الاستجابة السريعة المرفق والمصاحب للإعلان الرسمي.

وكشف مصرف ليبيا المركزي عن التكريم والمزايا التي سيحظى بها الفائزون، مبيناً أن أصحاب المراتب الأولى سيتلقون تكريماً رسمياً رفيع المستوى خلال مجريات الحفل الختامي للمؤتمر.

وعلاوة على ذلك، أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن الأعمال والنتاجات المتميزة للفائزين ستُنشر ضمن كتاب المؤتمر الرسمي، وتُعرض تباعاً على مختلف منصاته الرقمية.

وأتاح مصرف ليبيا المركزي للمهتمين والمشاركين فرصة الاستفسار والتواصل المباشر مع اللجنة العلمية عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص للمؤتمر لضمان تقديم الدعم والإجابة عن أي تساؤلات.