طرابلس تحتضن لقاءً دبلوماسياً لبحث تطوير العلاقات مع رومانيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية رومانيا لدى ليبيا نيكولاي مارين، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الباعور عن تقديره لمستوى العلاقات القائمة، مؤكداً حرص حكومة الوحدة الوطنية على توطيد التعاون مع رومانيا بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعبين.

من جانبه، عبّر السفير مارين عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيداً برغبة الجانب الليبي في تطوير التعاون، ومؤكداً دعم بلاده لجهود الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق، والعمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي بما يعزز مستوى العلاقات بين ليبيا ورومانيا.