طرابلس تحتضن لقاءً ليبياً إيطالياً لدعم النظام الصحي

استقبل وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، وفدًا رفيع المستوى من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ضمّ الوفد نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا، ريكاردو فيلا، ومديرة المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، إيزابيت، وعددًا من الخبراء الفنيين. وقد رحّب الدكتور الغوج بالوفد، مؤكّدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون في المجال الصحي.

وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع فني مشترك ترأسه وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، سعد الدين عبد الوكيل، بمشاركة الوفد الفني للوكالة، ومديري الإدارات المختصة ومكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وتناول الاجتماع آليات تصميم برامج تنفيذية مشتركة تتماشى مع أولويات القطاع الصحي الليبي، وتدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يضمن تطوير شراكة فعالة ومستدامة بين الجانبين، ويخدم مصلحة الشعبين الصديقين.