طرابلس تحتضن ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام الاجتماعي

أقيم اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام الاجتماعي، تحت شعار “فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة”، برعاية المجلس الرئاسي.

وحضر جلسة الافتتاح عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، وعمداء بلديات ورؤساء المجالس الاجتماعية بالجنوب، وممثلي مختلف المكونات الاجتماعية بمنطقة فزان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن الجنوب، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا.

وافتتح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الملتقى بكلمة أكد فيها، أن هذا الحدث يعد نقلة كبيرة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في كل ربوع الوطن، مشيراً إلى ما مرت به فزان من صراعات وتجاذبات وخلافات اجتماعية خلال السنوات الماضية، حيث كان من الضروري بمكان، أن يعقد هذا الملتقى، الذي يأتي في وقت حساس جداً، وهو بارقة أمل ستؤسس للتعايش السلمي بين كل أبناء الجنوب، متمنياً أن تكون هذه المبادرة، دافعاً لمبادرات وطنية أخرى في كل أنحاء البلاد.

وأضاف الكوني، أن نجاح الملتقى بتوقيع وثيقة فزان للتعايش السلمي، هو خطوة في طريق الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

بدوره أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن هذا اليوم يُمثل تاريخاً جديداً يُمهد لمرحلة جديدة بمنطقة فزان، تعزز المبادئ الأساسية للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد في الجنوب وتحقيق السلام والتقدم والتنمية والازدهار.

وأشار اللافي إلى أن ما ورد في ميثاق فزان للتعايش السلمي، من ثوابت راسخة جاءت لتضع الإطار المحكم للحد من مظاهر العنف والتعدي على الحقوق العامة والخاصة، مشيداً بشجاعة ووطنية كل من أكد التزامه بتنفيذ ما جاء فيه من بنود.

واعتبر عضو المجلس الرئاسي، أن نجاح الملتقى في حماية الجنوب، سيكون حافزاً لكافة أبناء الوطن لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة على كامل التراب الليبي، والتي أخد المجلس الرئاسي على عاتقه تنفيذها.

وصُدِر في ختام الملتقى ميثاق فزان للتعايش السلمي، الذي وقعت عليه كل المكونات الاجتماعية في الجنوب، برعاية مباشرة من المجلس الرئاسي.