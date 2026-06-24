طرابلس تحتضن نقاشات حول «الذكاء الاصطناعي» والأمن الإقليمي

اختتمت لجنة مبادرة 5+5 دفاع أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة البحث الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، والذي استضافته دولة ليبيا على مدى يومين في طرابلس، بحضور رئيس اللجنة العليا وممثل عن وزارة الدفاع خلال الجلسة الافتتاحية.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، الذي عُقد تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي وتأثيره على فضاء 5+5: التهديدات والآفاق الجديدة»، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات والفرص التي يفرضها التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانعكاساته على مجالات الأمن والدفاع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن أنشطة وزارة الدفاع في إطار مبادرة 5+5 دفاع، وهي مبادرة إقليمية تجمع عشر دول هي: ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، مالطا، وفرنسا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقة والتعاون بين القوات المسلحة للدول الأعضاء عبر تنظيم التمارين المشتركة، وعقد الندوات والدورات التدريبية، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري والجوي، والبحث والإنقاذ، ومواجهة الكوارث الطبيعية، والأمن السيبراني، والتحديات الأمنية المشتركة.

وتُعد مبادرة 5+5 دفاع نموذجاً للتعاون الإقليمي القائم على الحوار والتوافق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.