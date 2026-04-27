طرابلس تحتضن ورشة حول «التقنيات الحديثة» في التدريب العسكري

نظمت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، عبر شعبة الإعلام والتوثيق، صباح اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، ورشة عمل بعنوان التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية بالمؤسسات العسكرية، وذلك بمسرح قاعدة طرابلس البحرية.

وجاءت الورشة بتنظيم مشترك بين رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، وأكاديمية الدراسات البحرية جنزور، وكلية الهندسة العسكرية بتاجوراء، بمشاركة واسعة من القيادات العسكرية والأكاديمية والمتخصصين في مجالات التعليم والتدريب العسكري.

وشهدت الفعالية حضور المفتش العام للجيش الليبي، ورئيس أركان القوات البحرية، ورئيس هيئة العمليات، وآمر قاعدة طرابلس البحرية، وآمر أكاديمية الدراسات البحرية، وآمر كلية الهندسة العسكرية، إلى جانب كبير المعلمين بالكلية العسكرية طرابلس، وعدد من ضباط التدريب والتأهيل، والمهندسين البحريين، والمختصين في تكنولوجيا التعليم الإلكتروني وأنظمة المحاكاة والتدريب الافتراضي.

وافتُتحت أعمال الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف النشيد الوطني، ثم كلمة اللجنة العليا المنظمة، قبل انطلاق الجلسات العلمية التي تناولت عدة محاور رئيسية.

وركزت الجلسات على تقييم واقع التعليم في المؤسسات العسكرية، واستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة استراتيجيات الابتكار والتحول الرقمي داخل المؤسسة العسكرية.

كما شهدت الورشة مداخلات علمية وحلقات نقاش بين المشاركين، تناولت سبل تطوير أساليب التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية والعسكرية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.

وتأتي هذه الورشة في إطار توجه المؤسسة العسكرية نحو تحديث منظومة التعليم والتدريب، والاستفادة من التقنيات الرقمية وأنظمة المحاكاة لتعزيز كفاءة الأداء وبناء قدرات بشرية مؤهلة تلبي متطلبات العمل العسكري الحديث.