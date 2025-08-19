طرابلس تحتفي بالذكرى 85 لتأسيس الجيش.. تعزيز برامج التعليم العسكري المتقدمة

تزامناً مع الذكرى 85 لتأسيس الجيش الليبي، أقيم صباح اليوم الثلاثاء بمسرح قاعدة طرابلس البحرية حفل تخرج الدورة “18” أركان عامة، والدورتين الأوليتين أركان تخصصية بحرية ودفاع جوي، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد والمفتش العام للجيش الليبي الفريق ركن محمد الشريف، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات، ومديري الإدارات، وأمري الألوية العسكرية، وأمري المؤسسات التعليمية بالجيش الليبي، إضافة إلى ضيوف من بعثات التدريب للدول الصديقة والشقيقة.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني من الفرقة الموسيقية العسكرية، تلاه قراءة القرآن الكريم، ثم ألقى أحد الضباط الخريجين كلمة شكر فيها دعم رئاسة الأركان وكلية القيادة والأركان، والجهود المبذولة من القادة والأساتذة والمحاضرين.

كما ألقى مدير كلية القيادة والأركان العميد طيار ركن نوري مغيدر كلمة أكد فيها حرص الكلية على تطوير برامجها الدراسية باستمرار، واستحداث خطط تعليمية بالتعاون مع خبرات أكاديمية لضمان تأهيل الضباط بأعلى مستويات الكفاءة.

وقدم رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد التهاني للضباط الخريجين، مشيداً بالتزامهم وتضحياتهم من أجل الوطن، ومشدداً على ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني لتعزيز قدرات الجيش الليبي التعبوية والاستراتيجية.

وفي ختام الحفل، تم إعلان النتائج وتكريم أوائل الضباط الخريجين وتسليمهم الهدايا وشهادات التخرج، كما قدم مدير الكلية درع الوفاء والعرفان تكريماً لدعم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.