طرابلس تحت الرقابة الأمنية.. حملات مكثفة لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن وفرض النظام العام في المدينة.

وتشمل الخطة تكثيف انتشار الدوريات الأمنية، وتواجد عناصر الشرطة في الشوارع والتقاطعات الحيوية، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دقيقة تستهدف ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. كما أثنت على تعاون الأهالي مع رجال الأمن، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو تحركات قد تهدد الأمن العام.

في السياق، وفي إطار تنفيذ التعليمات الأمنية الصادرة، وضمن الخطة الموضوعة لضمان أمن وسلامة المواطنين، وثّقت عدسة الإعلام الأمني جهود الدوريات التابعة لمديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تأمين ميدان الشهداء.

وتأتي هذه الجهود في سياق العمل المتواصل لهذه الدوريات لحماية الأرواح وصون الممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة، بما يضمن سلامة المواطنين وطمأنينتهم.