طرابلس تحت الرقابة.. مركبات مشبوهة وجرائم مالية تتم معالجتها

نجحت مديرية أمن طرابلس في تنفيذ عمليات أمنية متفرقة شملت ضبط مركبتين ببيانات غير مطابقة والقبض على متهمين في واقعة سرقة مالية، في إطار تعزيز السلامة العامة ومكافحة الجرائم في العاصمة.

فقد تمكنت دوريات شرطة النجدة من توقيف مركبة نوع «كيا سبكترا» باللون الأزرق بدون لوحات جمركية، وبالاطلاع على الوثائق تبين أن رقم الهيكل لا يتطابق مع الرقم المثبت على المركبة، فتم تسليم المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبطت دورية متمركزة بجزيرة الغيران مركبة نوع «هونداي النترا» باللون الأصفر مخصصة للركوبة العامة، وتبين من خلال المنظومة الأمنية أن اللوحات المثبتة على المركبة تخص مركبة أخرى، فتم كذلك تسليم المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.

وفي سياق متصل، تمكن مركز شرطة الهضبة من القبض على متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره سبعة آلاف دينار من داخل سيارة مواطن نوع «جولف» باللون السماوي، بعد تلقي البلاغ وتحري الم