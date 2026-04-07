طرابلس تحذر: مخاطر «الألغام» تهدد الأرواح وتستدعي اليقظة

شهدت العاصمة الليبية طرابلس فعاليات إحياء اليوم العالمي للتوعية بالأعمال المتعلقة بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب، والتي نظمها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين وشركاء محليين ودوليين.

وشهد الحدث مشاركة مدير إدارة الهندسة العسكرية، ومندوب عن وزارة الدفاع، ورئيس المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، إلى جانب ضباط ومسؤولين وممثلي الجهات الرسمية العسكرية والشرطية.

وتضمنت الفعالية إلقاء كلمات رسمية أكدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة مخاطر الألغام ومخلفات الحروب، وضرورة دعم برامج الإزالة والتوعية، بما يسهم في حماية الأرواح وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما اشتملت الفعالية على عرض مرئي استعرض أبرز أعمال وأنشطة البرنامج الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة في تطهير الأراضي والتعامل مع مخلفات الحروب، إلى جانب التحديات التي تواجه الفرق الميدانية أثناء أداء مهامها.

واختُتمت الفعالية بـ جلسة حوارية ناقشت سبل تعزيز التنمية المستدامة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، وأهمية دمج هذه الجهود ضمن خطط إعادة الإعمار وبناء السلام في البلاد.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص إدارة التوجيه المعنوي على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي، وإبراز الجهود المبذولة لحماية المواطنين من مخاطر الألغام وتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية.