طرابلس.. تحويلات مرورية على «طريق المطار» لإجراء أعمال صيانة

أعلن مكتب شؤون المرور – قسم مرور أبوسليم التابع لمديرية أمن طرابلس، عن إغلاق طريق المطار انطلاقًا من جسر قصر بن غشير في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، بهدف تنفيذ أعمال الرصف والصيانة.

وأوضح التنويه المروري أن الشركة المنفذة ستتولى استكمال الأعمال وفق الخطة المعتمدة، مع الالتزام بوضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية الليلية في موقع العمل، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

وأكد مكتب المرور أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية لتحسين البنية التحتية للطرق، داعيًا جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية، وتجنب سلوك المسارات المغلقة، بما يسهم في تفادي الازدحام والحفاظ على السلامة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطط صيانة وتطوير الطرق الحيوية داخل مدينة طرابلس، حيث تُعد منطقة طريق المطار من أكثر المحاور المرورية كثافة، ما يستدعي تنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري لضمان سلامة وانسيابية الحركة.