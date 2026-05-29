طرابلس تختنق بالوقود.. طوابير «غير مسبوقة» رغم تأكيد توفر الإمدادات

في ظل أزمة الوقود التي تشهدها العاصمة طرابلس وعدد من المدن، كشف عضو لجنة أزمة الوقود والغاز بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة، ميلود عطية، تفاصيل المشهد الذي أدى إلى ازدحام غير مسبوق أمام محطات التزويد، رغم تأكيده أن الكميات متوفرة وأن عمليات التعبئة مستمرة دون انقطاع.

وأوضح عطية أن عمليات تعبئة الشاحنات استؤنفت منذ عصر يوم أمس بشكل متواصل، غير أن التدافع الكبير من المواطنين، مدفوعًا بخوف واسع من نفاد الوقود، رفع الطلب إلى مستويات فاقت القدرة التشغيلية للتوزيع.

وأشار إلى أن تزويد مناطق الجبل مستمر عبر مصفاة الزاوية، في حين يجري توزيع الوقود داخل طرابلس من الباخرة بشكل مباشر، مع تشغيل محطات شركة “الراحلة” على مدار الساعة بهدف تخفيف الضغط على نقاط التوزيع، وفق موقع المشهد.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء خزانات جديدة في طريق المطار يواجه تحديات كبيرة، بعد ارتفاع تكاليف التنفيذ نتيجة تهالك الخزانات السابقة بفعل أضرار حرب 2014 والاشتباكات المتكررة، وهو ما زاد من تعقيد منظومة التخزين والتوزيع.

وفي سياق متصل، تحدث عطية عن تنامي نشاط السوق السوداء للوقود في عدد من المدن، موضحًا أن بعض الجهات استغلت الأزمة لتحقيق أرباح غير قانونية، حيث وصل سعر البنزين سعة 20 لترًا إلى 40 دينارًا في السوق غير الرسمية، ما يعكس اتساع الفجوة بين التزويد النظامي والطلب الشعبي.

وأكد أن الأزمة لا ترتبط فقط بالإمدادات، بل تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية، أبرزها حالة القلق من انقطاع الوقود، وضعف الرقابة على السوق الموازية، إضافة إلى التحديات اللوجستية التي خلفتها سنوات الحرب.

هذا وتشهد ليبيا بين الحين والآخر أزمات في توزيع الوقود رغم توفر الإمدادات الأساسية، ويعود ذلك إلى اختناقات في سلاسل التوزيع، وارتفاع الطلب المفاجئ الناتج عن التخوف من نقص محتمل. كما أسهمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال السنوات الماضية في خلق سوق موازية للوقود، ما يزيد من حدة الضغط على المحطات الرسمية ويؤثر على انسيابية التوزيع داخل المدن الكبرى.