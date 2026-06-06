طرابلس تراجع تنفيذ «الخطة الأمنية» في حي الأندلس

عقد مدير أمن طرابلس اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة بمنطقة حي الأندلس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة، من بينها جهاز المباحث الجنائية، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، إضافة إلى الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

كما حضر الاجتماع من مديرية أمن طرابلس مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومشرف الخطة الأمنية، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق، ورئيس مكتب العلاقات العامة، وذلك لمتابعة سير العمل الميداني والوقوف على نتائج تنفيذ الخطة في حي الأندلس.

وبحث الاجتماع الإجراءات الأمنية التي نُفذت منذ انطلاق الخطة في المنطقة، إلى جانب تقييم مستوى الأداء الميداني والنتائج المحققة، ومناقشة الملاحظات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، مع طرح آليات لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني.

وأكد مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل المشترك بين مختلف الجهات الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية والانضباط، والالتزام بالتعليمات والخطط المعتمدة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ويكرس هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة الخطة الأمنية الشاملة التي انطلقت في حي الأندلس، بهدف تقييم النتائج الميدانية وضمان استمرارية الأداء الأمني وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.