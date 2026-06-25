طرابلس تستضيف اجتماعاً لبحث «مشاريع إنمائية» جديدة

شاركت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في اجتماع تشاوري عُقد في العاصمة طرابلس، لبحث آفاق التعاون التنموي مع جمهورية كوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك ضمن البرامج الإنمائية الرسمية المخصصة لدولة ليبيا.

وشهد الاجتماع حضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة عبدالسلام القاضي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، إلى جانب سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات التعاون الدولي والتنمية المحلية.

وجاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية، بهدف دعم مسارات التنمية المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وتضمن اللقاء عروضاً تعريفية حول برامج المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها جمهورية كوريا، إضافة إلى دور الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات المؤسسية.

كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضاً حول مشروع تعزيز القدرة على الصمود والأمن المائي، وما يوفره من فرص لدعم التنمية المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية والخدمية في ليبيا.

واستعرضت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي أبرز برامجها ومشروعاتها، مع التركيز على تطوير خدمات الإصحاح البيئي، وتحسين إدارة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الصحة العامة وحماية البيئة، إضافة إلى خطط تطوير القطاع وفق معايير حديثة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي حرصها على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات، بما يعزز كفاءة مؤسسات الحكم المحلي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختُتم الاجتماع بجلسة نقاشية تناولت فرص التعاون المستقبلية وسبل تطوير الشراكة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويدعم مسارات التنمية المستدامة على المستوى المحلي.