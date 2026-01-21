طرابلس تستضيف برنامج «كرة القدم المدرسية»

نظمت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية دورة تدريبية استهدفت منسقي النشاط بالمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبات التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، ضمن برنامج كرة القدم المدرسية 2026، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وبإشراف الاتحاد الليبي لكرة القدم ومكتب النشاط المدرسي بمراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة.

وشهدت الدورة التدريبية، التي استضافتها مراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة، حضور مستشار الوزير احميد شحات، ومدير إدارة النشاط المدرسي سالم بوعيشة، وعميد بلدية سوق الجمعة أنور عوز، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية إيهاب خلف.

ونفذ الدورة المدرب والمربي أستاذ التدريب الرياضي الدكتور فتحي المهشهش، وهدفت إلى تنمية مهارات المعلمين والمدربين، وتعريفهم بأحدث الأساليب التدريبية المعتمدة في كرة القدم المدرسية وفق معايير وبرامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتأتي الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، لدعم الأنشطة الرياضية المدرسية، وتعزيز دور المعلم والمدرب في اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، بما يسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وبناء جيل رياضي واعٍ وقادر على التميز والعطاء.