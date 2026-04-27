طرابلس تستضيف جلسة حوارية حول الصراع «الأمريكي الإسرائيلي الإيراني»

تابع الفريق الإعلامي التابع لشعبة الإعلام والتوثيق في إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي فعاليات حوارية علمية أقيمت صباح اليوم الإثنين في مقر الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية داخل القاعدة البحرية أبو ستة.

وجاءت الفعالية بعنوان: من الردع إلى المواجهة: تحليل استراتيجي لتطور الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران وتداعياته على الأمن الإقليمي، بتنظيم مشترك بين الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية وكلية الدفاع الوطني.

وشهدت الفعالية حضور رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، ومدير كلية الدفاع الوطني، ومدير كلية القيادة والأركان، إلى جانب عدد من ضباط الجيش الليبي وأكاديميين وباحثين في مجالات الدراسات السياسية والاستراتيجية والعلاقات الدولية والأمنية.

افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية ألقاها رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية.

بعد ذلك انطلقت جلسات الحوار العلمي عبر لجنة إدارة الجلسات، حيث تم تقديم محاور متعددة تناولت تطور الصراع الإقليمي والدولي، وقدّمها نخبة من الأساتذة والباحثين والضباط المتخصصين في الشؤون الأمنية والسياسية.

وشهدت الجلسات نقاشات موسعة ومداخلات من الحضور، ركزت على الأبعاد الاستراتيجية للصراع وانعكاساته على الأمن الإقليمي في المنطقة.