طرابلس تستضيف حواراً «رفيع المستوى» لإصلاح النظام الصحي

انعقد في العاصمة طرابلس حوار سياساتي رفيع المستوى حول إصلاح النظام الصحي في ليبيا، تحت شعار “تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية”، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي.

وترأس جلسات الحوار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، إلى جانب المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، والمدير القطري للمنظمة في ليبيا أحمد زويتن، وبمشاركة رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ووكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء مناقشة مسارات تطوير النظام الصحي الليبي، وبحث آليات بناء منظومة صحية متكاملة تستند إلى الكفاءات الوطنية، وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة في مجالات الإدارة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية.

وأكد المشاركون أن هذا الحوار يعكس إرادة مشتركة لدعم إصلاح القطاع الصحي، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى ليبيا، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم برامج الإصلاح الصحي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

كما شدد الحاضرون على أن المرحلة المقبلة تتطلب توظيف الخبرات الدولية إلى جانب الإمكانات الوطنية، من أجل بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.