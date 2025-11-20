طرابلس تستضيف قادة الطاقة في «المنتدى الدولي للغاز»

ينطلق منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز 2025 في فندق جي دبليو ماريوت بطرابلس خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر، بمشاركة رسمية من منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى استراتيجية حول سوق الغاز.

ويشارك في المنتدى محمد الهامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ورفيق عمارة، محلل سوق الغاز، وأبو بكر عباس، محلل توقعات الطاقة، لتبادل الخبرات حول مستقبل ديناميكيات الغاز بين أفريقيا وأوروبا.

ويستقطب المنتدى وزراء الطاقة وقادة المؤسسات الوطنية للنفط والغاز والطاقة، بالإضافة إلى المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين يساهمون في رسم مستقبل قطاع الغاز في القارة الأفريقية ودوره الاستراتيجي في أمن الطاقة الأوروبي.

ينظم المنتدى IN-VR، بدعم من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وبشراكة معرفية مع S&P Global.

