طرابلس تستضيف مؤتمراً دولياً لتعزيز «تعليم الإنجليزية»

احتضنت العاصمة طرابلس مؤتمر American English in Libya – TESOL Conference on Advancing Skills for a Stronger Economy، في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعليم والتبادل الأكاديمي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وتناول المؤتمر آليات دعم برامج اللغة الإنجليزية وبناء القدرات التعليمية، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل في ليبيا، ضمن توجهات تهدف إلى تعزيز الكفاءة اللغوية والمهارية لدى الطلبة.

وشهدت الفعاليات مشاركة وزير التربية والتعليم محمد القريو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الدبيب، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، حيث جرى بحث سبل تطوير برامج التبادل الأكاديمي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في ليبيا والولايات المتحدة.

وأكد المشاركون خلال المؤتمر أهمية توسيع نطاق التعاون الدولي في قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنمية القدرات البشرية، ووسيلة لفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والباحثين والأكاديميين، بما ينعكس على دعم مسار التنمية الاقتصادية والمعرفية في البلاد.

ويأتي هذا المؤتمر في سياق توجهات لتعزيز الشراكات التعليمية الدولية، وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحسين فرص العمل ورفع كفاءة التعليم العالي في ليبيا.