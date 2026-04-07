طرابلس تستضيف معرضاً رائداً لـ«الطاقة والابتكار» التكنولوجي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق فعاليات معرض “إريغو” (IREGO) للطاقات المتجددة والنفط والغاز، الذي يقام برعاية المؤسسة وبإشراف مباشر من مركز بحوث النفط.

ويأتي المعرض في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، ودعم الاستدامة، وتقليل آثار التغير المناخي على الاقتصاد والبيئة.

ويستضيف فندق “ريكسوس” (قصور الضيافة) بالعاصمة طرابلس الحدث الاستراتيجي خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2026.

ويمثل المعرض منصة متكاملة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة، لعرض أحدث التقنيات في مجال الطاقة المستدامة، وفتح آفاق الحوار بين الخبراء والمختصين لتطوير حلول طاقة نظيفة تدعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن المعرض يشمل جلسات علمية وعروضاً تقنية وفرصاً للتواصل بين الجهات الصناعية والبحثية، بما يسهم في تعزيز موقع ليبيا الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة.

وللمزيد من المعلومات حول التسجيل أو التواصل مع الجهات المنظمة:

للتواصل والاستفسار: 00218917778607 | 00218925686437 | 00218919999338 | 00218944444882

00218917778607 | 00218925686437 | 00218919999338 | 00218944444882 البريد الإلكتروني: h.algabayli@prclibya.com | w.albakkouch@prclibya.com

h.algabayli@prclibya.com | w.albakkouch@prclibya.com اللجنة العلمية: 00218914492322 | 00218945596534

00218914492322 | 00218945596534 البريد الإلكتروني: info@irego-conference.ly

info@irego-conference.ly الموقع الإلكتروني الرسمي: www.irego-conference.ly

هذا ويمثل معرض “إريغو” خطوة استراتيجية نحو دمج الابتكار التكنولوجي في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الحدث في وقت يولي فيه القطاع اهتماماً متزايداً للطاقة المستدامة كجزء من جهود الدولة للحد من التلوث، ومواكبة التوجهات العالمية في مجال التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.