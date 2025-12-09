طرابلس تستضيف «معرض الطاقة والكهرباء» الأكبر في ليبيا

افتُتحت فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا الدولي للطاقة والكهرباء والتقنيات – Powerelec، على أرض معرض طرابلس الدولي.



وحضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء عبدالله حمودة، ومدير معرض طرابلس الدولي شكري الطيف، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين بقطاع الطاقة والكهرباء.

ويُعد المعرض، الذي يأتي بعد نجاح الدورة الأولى، أكبر حدث متخصص في مجالات الطاقة والكهرباء والتقنيات في ليبيا، حيث يجمع مشاركات محلية ودولية واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المنظمون إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكات، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول التقنية الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام، من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، وتشمل ورش عمل متخصصة، وجلسات حوارية، وفرصًا للتواصل المباشر بين العارضين والزوار.

ويُنظم المعرض تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ويأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الابتكار والتطوير في قطاع الطاقة والكهرباء.

ويعتبر معرض Powerelec منصة رئيسية في ليبيا لتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ويهدف إلى دعم التحول التقني والتنموي للقطاع.

ويأتي تنظيم المعرض في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والحاجة إلى استثمارات حديثة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.