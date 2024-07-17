طرابلس تستضيف منتدى «الهجرة عبر المتوسط»

تستضيف العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، فعاليات منتدى “الهجرة عبر المتوسط”، تحت شعار “تعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة ورؤية الدولة الليبية لمعالجة ملف الهجره غير الشرعية”.

وينطلق المنتدى، بمشاركة دول أوروبية ومنظمات دولية عدة، ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بالهجرة وحقوق الإنسان.

وسيتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين.

كما يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.