طرابلس تستعد لاستضافة «منتدى ليبيا إفريقيا الدولي للغاز» في ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، وبالشراكة مع S&P Global كشريك معرفي وتنظيم شركة IN-VR، عن إطلاق منتدى ليبيا – أفريقيا الدولي للغاز (LAIGF) المقرر عقده يومي 6 و7 ديسمبر 2025 في مركز ريكسوس للمؤتمرات بالعاصمة طرابلس.

ويُعد المنتدى، الذي يحظى باعتماد رسمي من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، الحدث الأبرز في قطاع الغاز على مستوى ليبيا وأفريقيا منذ سنوات، ويهدف إلى ترسيخ موقع ليبيا كجسر استراتيجي لربط الغاز الأفريقي بالأسواق الأوروبية.

وعلى مدار يومين، سيجتمع في طرابلس وزراء الطاقة، ومسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط، ومنتجو الغاز الأفارقة، إلى جانب شركات عالمية في مجالات التشغيل والهندسة والبناء والتوريد، إضافة إلى المستثمرين ورواد التكنولوجيا.

وتتضمن أجندة المنتدى جلسات نقاشية رفيعة المستوى مع ممثلين عن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وعروض مشاريع، واجتماعات ثنائية، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في قطاعات المنبع والوسط والمصب، وخطط تطوير البنية التحتية، وممرات الغاز الناشئة نحو الأسواق الأوروبية.

الحدث المرتقب يُتوقع أن يشكل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودفع مستقبل صادرات الغاز الأفريقية.