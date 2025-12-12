طرابلس تستعد لافتتاح «المتحف الوطني الليبي»

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية عن إقامة حفل افتتاح المتحف الوطني الليبي في ميدان الشهداء اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة مساءً، ووجّهت دعوة عامة للمواطنين لحضور الفعالية، التي خُصِّصت لها مساحة واسعة لاستيعاب العائلات والأطفال.

وأكدت الجهات القائمة على الفعالية جاهزية موقع العرض في قلب العاصمة، مشددة على حرصها على تقديم تجربة تتيح للزوار استعادة الذاكرة الوطنية والتعرف على الموروث التاريخي للبلاد، بما يعكس قيمة المتحف الثقافية والتربوية.

ويعد المتحف الوطني الليبي أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تعمل المؤسسات المعنية على إعادة تنشيطها ضمن خطط إحياء المعالم التراثية، ويأتي افتتاحه في إطار جهود تعزيز الهوية الوطنية ودعم القطاع الثقافي، كما يمثل نقطة التقاء للباحثين والزوار المهتمين بتاريخ ليبيا وتحولاتها عبر العصور.

ويأتي افتتاح المتحف الوطني الليبي ضمن جهود الدولة لإحياء التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، بعد سنوات من التحديات التي شهدها القطاع الثقافي. ويتيح المتحف فرصة للزوار للتعرف إلى المقتنيات التاريخية والفنية التي توثق مختلف العصور في ليبيا، كما يسهم في تشجيع البحث الأكاديمي والسياحة الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني بين الأجيال الشابة.