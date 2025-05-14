طرابلس تستعيد هدوءها الحذر: الدفاع تشرف على التمركزات والصحة تدعو للاستنفار الطبي

أعلنت وزارة الدفاع عن إشرافها المباشر على التمركزات الحالية للقوى النظامية في محاور الاحتكاك داخل العاصمة طرابلس، في إطار تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التهدئة وحماية المدنيين.

كما حذرت الوزارة من أي تحركات أو نشاطات عسكرية خارج الأطر الرسمية، مؤكدة جاهزيتها للتعامل الحازم مع أي خروقات.

وفي السياق ذاته، ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، دعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية جميع الأجهزة المعنية بالإسعاف والطوارئ والدعم الميداني إلى مباشرة مهامهم فوراً، والاستجابة السريعة لكافة البلاغات الواردة.

كما جدّدت الوزارة دعوتها إلى الأطقم الطبية والفنية بسرعة الالتحاق بأقرب مستشفى أو مصحة، والقيام بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، بما يضمن استمرارية الخدمة الطبية في ظل الظروف الراهنة.