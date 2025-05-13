طرابلس تستنفر أمنياً.. الداخلية تُحكم السيطرة وتتوعد المخلّين

بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى طرابلسي، بدأت الدوريات الأمنية التابعة لمختلف مكونات وزارة الداخلية في تنفيذ خطة انتشار أمني موسعة داخل العاصمة طرابلس. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار في المدينة.

وبحسب بيان الوزارة، يهدف الانتشار الأمني المكثف إلى تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بما يضمن تعزيز الأمن العام والحد من المخالفات والانتهاكات، ويعكس هذا التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية حرص الوزارة على المحافظة على النظام العام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأوضاع الأمنية في طرابلس تحت السيطرة التامة، مشيرة إلى ضرورة تعاون المواطنين مع العناصر الأمنية والالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يحاول الإخلال بالأمن أو التلاعب بالاستقرار، بما في ذلك استخدام القوة إذا دعت الحاجة لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

في السياق، شرعت الدوريات الأمنية التابعة لمختلف مكونات وزارة الداخلية في تنفيذ خطة انتشار أمني موسعة داخل العاصمة طرابلس، وذلك بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية المكلف، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار.

وجرى تنفيذ الخطة بمتابعة مباشرة من مدير مكتب وزير الداخلية، لواء عبدالواحد عبدالصمد، إلى جانب مديري أمن طرابلس وطوقها، حيث أُعطيت التعليمات لانطلاق الدوريات الأمنية في مختلف المحاور وبدء عمليات الانتشار الأمني في العاصمة.