طرابلس تشهد اجتماعاً لتطوير منظومة «الإيرادات والميزانية»

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، راشد أبو غفة، لمناقشة أولويات الوزارة في تنظيم الإيرادات العامة، إعداد الميزانية وتنفيذها، استكمال الحسابات الختامية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

أكد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة تحصيل الإيرادات، لا سيما العوائد النفطية، وتحديث الإجراءات لضمان دقتها وانسيابها إلى الخزانة العامة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. كما شدد على الانضباط في صرف الميزانية ورفع كفاءة إدارة النفقات، إلى جانب استكمال الحسابات الختامية لتقييم الأداء المالي ورصد أي اختلالات.

وشدد الاجتماع على تعزيز الرقابة المالية والتفتيش على الجهات العامة، وتطوير أنظمة العمل المحاسبي، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي. من جانبه، جدد وزير المالية التزام الوزارة بتحسين منظومة الإيرادات وإدارة الصرف والخزانة العامة، بما يعزز الثقة في الأداء المالي للدولة.

يأتي الاجتماع ضمن متابعة الهيئة لمدى التزام وزارة المالية باختصاصاتها ودعم جهود الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.