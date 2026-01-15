طرابلس تشهد تحركاً أمنياً سريعاً بعد واقعة سرقة سيارة

أفاد مركز شرطة المدينة بأن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مشتبه به على خلفية واقعة سرقة أُبلغ عنها من قبل مواطن في طرابلس.

وأوضح البلاغ أن المشتكي تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 400 دينار ليبي، إضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة، الأول سامسونج «A6» باللون الأسود، والثاني سامسونج «A31» باللون الأزرق، والثالث سامسونج باللون الأزرق دون شريحة، أثناء تواجده في أحد الأسواق بمنطقة أبو هرِيدة لشراء الفواكه، وعند عودته إلى سيارته اكتشف اختفاء هذه الأغراض.

وعلى الفور، كلف مركز الشرطة فريق التحري بجمع المعلومات والانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات اللازمة، ما أسفر عن تحديد وضبط المشتبه به.

واتُّخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية وأُحيل إلى النيابة العامة للاختصاص.

قسم مكافحة سرقة السيارات في طرابلس يضبط عنصرًا عصابيًا متخصصًا في تفكيك المركبات المسروقة

تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي في طرابلس، بتاريخ 10 يناير 2026، من ضبط أحد الأشخاص المتورطين في قضية سرقة مركبة آلية.

وجاءت عملية الضبط بناءً على التحريات والاستدلالات المتعلقة بواقعة سرقة سيارة أُبلغ عنها بتاريخ 27 نوفمبر 2025 بدائرة مركز شرطة باب البحر ضد مجهول.

وأفاد المقبوض عليه بأنه عرض قطع غيار المركبة المسروقة للبيع بعد أن قام تشكيل عصابي نشط في مدينة طرابلس بتفكيكها وقطع هيكلها.

وأشارت المعلومات إلى أن المركبة تعرضت للسرقة ثم جرى تفكيكها وبيع أجزائها بأسلوب إجرامي منظم تسعى الأجهزة الأمنية إلى مكافحته والحد من انتشاره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المقبوض عليه مع محضر الاستدلال إلى مركز الشرطة المختص بتاريخ 11 يناير 2026 لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.