طرابلس تشهد تكثيف الدوريات لضمان الأمن وحماية الممتلكات

نفذت مديرية أمن طرابلس سلسلة عمليات ضبط ومتابعة لمركبات مسروقة ومطلوبة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، خلال نطاق العاصمة طرابلس.

تمكنت قوة المهام الخاصة من ضبط مركبة آلية من نوع كيا سيراتو باللون الرمادي، مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة زاوية الدهماني منذ أكتوبر 2012، بعد التحقق من بياناتها عبر منظومة التراخيص التابعة لغرفة العمليات والسيطرة.

كما ضبطت القوة مركبة أخرى من نوع هيونداي أزيرا باللون الأسود، كانت مطلوبة مرورياً لدى قسم مرور طريق السريع، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها مع سائقها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات.

وفي سياق متصل، نجح قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي في استرجاع مركبة كانت قد سُرقت بالإكراه من مدينة الزاوية خلال سبتمبر 2021، وتمت إعادة تسليمها لمالكها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وفق إذن المحامي العام طرابلس.

كما تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات من ضبط مركبة سامسونغ SM3 باللون الأبيض، مطلوبة على ذمة واقعة خيانة أمانة ضمن اختصاص مركز شرطة باب بن غشير، وتم إحالة المركبة وسائقها للجهة المختصة.

وفي إطار مهام دوريات شرطة النجدة، تم استيقاف مركبة شفروليه كمارو يقودها وافد أجنبي دون رخصة قيادة أو وثائق المركبة، وعلى متنها خمس أسطوانات غاز صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ضبط مركبة هونداي أزيرا ركوبة يقودها مواطن وبرفقته وافد أجنبي وبحوزتهم مواد غازية مشبوهة، حيث جرى إحالة الوقائع إلى مراكز الشرطة المختصة.

كما تمكنت مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري أدى إلى أضرار، حيث فر السائق من موقع الحادث، وتمت إحالة المركبة والسائق للجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وفق القانون.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرارها في تكثيف الدوريات الأمنية، وملاحقة المخالفات والجرائم، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بالتوازي مع التحقق الدائم من بيانات المركبات عبر منظومات الترخيص الحديثة.