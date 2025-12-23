طرابلس تشهد عمليات أمنية نوعية

نفذت دوريات شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس تدخلاتٍ أمنيةً متزامنةً أسفرت عن ضبط مركبةٍ مسروقةٍ، والتعامل مع حالةٍ صحيةٍ طارئةٍ، في إطار المهام اليومية الرامية إلى حفظ الأمن والاستجابة السريعة للبلاغات.

وأفادت المديرية بأن إحدى دوريات شرطة النجدة استوقفت مركبةً من نوع كيا K5 باللون الرصاصي، وبعد الاستعلام عن رقم اللوحة عبر المنظومة الأمنية تبيّن أن المركبة مسروقة ومُبلّغ عنها لدى مركز شرطة صبراتة، وعلى إثر ذلك جرى تسليم المركبة إلى مكتب البحث الجنائي المختص لمباشرة الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ متصلٍ، تلقت دورية شرطة النجدة معلوماتٍ حول وجود امرأةٍ برفقة ابنها داخل جزيرة الجرّات، حيث أشارت المعطيات إلى تعرّض الابن لحالةٍ صحيةٍ طارئةٍ بعد تناوله أقراصًا وعقاقير في محاولةٍ للانتحار، وباشرت الدورية إسعافه ونقله إلى مستشفى شارع الزاوية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل إحالة كامل الواقعة إلى مركز شرطة المدينة للاختصاص.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس إلقاء القبض على شخصين، أحدهما أجنبي، على خلفية تورطهما في واقعة سرقةٍ بالإكراه بحق أحد الوافدين ضمن نطاق مركز شرطة السراج الجنوبي.

وأوضح المكتب أن أعضاء قسم التحري ضبطوا المتهمين على متن المركبة نفسها المستخدمة في الواقعة، بعدما اعترضا طريق المشتكي واستوليا على مبلغٍ ماليٍ قدره 1300 دينار، وخلال الاستدلال أقرّا بما نُسب إليهما، قبل إحالتهما إلى مركز شرطة السراج الجنوبي رفقة المركبة، ليُحال الملف لاحقًا إلى النيابة المختصة.