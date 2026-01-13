طرابلس تطلق برنامج «الزائر الصحي» لتوفير الرعاية الطبية بالمنازل

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم اجتماعًا تشاوريًا خصص لمناقشة برنامج العاملين الصحيين بالمجتمع المعروف بـ”الزائر الصحي”، بحضور مجلس المستشارين وعدد من الإدارات الفنية في الوزارة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية عاملة في قطاع الصحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية والتوجيهات الاستراتيجية اللازمة لتفعيل البرنامج الوطني للزائر الصحي، إلى جانب مناقشة تطوير الدليل الإرشادي بما يسهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق ليبيا، ودعم جهود مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة.

ويهدف برنامج “الزائر الصحي” إلى تقديم الاستشارات والرعاية الطبية المتخصصة للمرضى في أماكن تواجدهم أو من خلال الزيارات المنزلية، لتخفيف عناء التنقل عن المواطنين، خصوصًا في المناطق النائية. كما يسهم البرنامج في تعزيز الرصد الوبائي للأمراض، والانذار المبكر، وتقييم البيئة الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.