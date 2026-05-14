طرابلس.. تطوير التشريعات وحماية «البحث العلمي»

نظمت الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع الهيئة الليبية للبحث العلمي، اليوم الخميس 14 مايو 2026م، ورشة عمل بعنوان “تشريعات البحث العلمي في ليبيا.. الواقع والمأمول”، بقاعة الأكاديمية بقاعدة طرابلس البحرية.

وشهدت الورشة حضور رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، ومدير كلية الدفاع الوطني، وعدد من ضباط الجيش الليبي، إلى جانب ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الليبية للبحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس، والقائمين على مراكز البحث العلمي.

وافتتحت فعاليات الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف النشيد الوطني، ثم كلمات ترحيبية ألقاها ممثلو الأكاديمية والهيئة الليبية للبحث العلمي.

وتهدف الورشة إلى تقييم التشريعات الليبية المتعلقة بالبحث العلمي، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع، إلى جانب دراسة إمكانية استحداث قانون مستقل ينظم عمل مراكز البحوث العلمية.

وتضمنت الورشة تقديم عدد من الورقات العلمية التي سلطت الضوء على قوانين التعليم العالي والبحث العلمي والتشريعات الداعمة لها، وشهدت مداخلات ونقاشات بنّاءة حول سبل تطوير البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي في ليبيا.