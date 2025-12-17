طرابلس تعتمد خطة لإنشاء «مواقف سيارات ذكية» للحد من الاختناقات المرورية

تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن معالجة الاختناقات المرورية في وسط العاصمة، استعرض رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، رفقة أعضاء الفريق، خطة إنشاء عدد من مواقف السيارات المعلقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، عادل ظويهر، ومدير عام جهاز تطوير مدينة طرابلس، حيث ناقش المجتمعون آليات تنفيذ المواقف المقترحة ضمن خطة “عودة الحياة”، في إطار رؤية الحكومة لتحسين حركة المرور وتطوير وسط العاصمة.

وتهدف الخطة إلى إنشاء مواقف سيارات تعتمد على أنظمة ذكية وصديقة للبيئة، لتخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية في قلب طرابلس.

كما اعتمد المجتمعون التصاميم والمواقع الأساسية للمشروع، على أن يبدأ العمل الفعلي خلال شهر يناير القادم.