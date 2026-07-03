طرابلس تواجه أزمة مياه.. دعوات عاجلة لـ«ترشيد الاستهلاك»

أعلنت بلدية طرابلس المركز عن تراجع ملحوظ في إمدادات المياه الواردة إلى العاصمة، نتيجة انخفاض تدفق المياه من منظومة النهر الصناعي، الأمر الذي انعكس على استقرار التوزيع المائي في عدد من مناطق المدينة.

وأوضحت البلدية في تنويه عاجل أن هذا الانخفاض أدى إلى ضعف وانقطاع المياه في بعض الأحياء، ما دفعها إلى إطلاق دعوة عامة للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة، إلى حين عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكدت البلدية أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة وتوسع رقعة الانقطاعات، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي في تقليل الاستهلاك يعد عاملاً أساسياً لضمان استقرار الإمداد المتاح حالياً.

ودعت البلدية المواطنين إلى استخدام المياه بشكل رشيد وتجنب الهدر، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب للعمل على معالجة أسباب الانخفاض وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

وختمت بلدية طرابلس المركز بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذا التنويه هو ضمان المصلحة العامة والحفاظ على استدامة الإمداد المائي لجميع السكان.

ويأتي هذا التنويه في وقت تعتمد فيه العاصمة طرابلس بشكل كبير على منظومة النهر الصناعي كمصدر رئيسي للمياه، ما يجعل أي تراجع في تدفق الإمدادات ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان والخدمات الأساسية.