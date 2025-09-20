أمن طرابلس تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة الأداء وتعزيز الأمن

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وضمان انسيابية العمل داخل العاصمة، عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اجتماعه الأسبوعي، بحضور مساعدي مدير الأمن اللواء محمد زرتي (للشؤون العامة)، واللواء عمار عبد السلام (للشؤون الأمنية)، إضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية.

واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل الأمني، من أبرزها:

تقييم أداء مراكز الشرطة، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات استقبال البلاغات وأرشفة المحاضر.

متابعة عمل الدوريات الأمنية في الطرق العامة، والتشديد على أهمية الانضباط، والالتزام بحُسن معاملة المواطنين بما يعكس صورة حضارية عن الأجهزة الأمنية.

مناقشة ملف المفقودين، مع التأكيد على التعامل السريع والإنساني مع ذويهم وتحديث محاضر البحث أولاً بأول.

الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بعمل دوريات المرور وتسهيل الحركة المرورية قرب المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة المديرية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الأمني، ومواجهة التحديات اليومية بما يخدم أمن واستقرار طرابلس وسكانها.