طرابلس.. تواصل الجهود الأمنية لتأمين العاصمة وتعزيز الاستقرار

تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها في مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس، استنادًا إلى الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمن نطاق المسؤولية المحدد لها. وتعمل دوريات الإدارة على مدار الساعة لضمان الأمن العام وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

بالتوازي مع ذلك، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس، عبر تسيير دوريات ميدانية وتنفيذ المهام المكلفة بها، بما يسهم في حفظ الاستقرار والطمأنينة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار دعمها للجهود الأمنية والميدانية الرامية إلى حماية العاصمة وسكانها.