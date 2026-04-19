طرابلس.. توقيف متهم بعد محاولتي قتل داخل «مجمع صحي»

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق في ليبيا، عن توقيف شخص متهم بارتكاب محاولتي شروع في القتل داخل محيط المجمع الصحي غرغور في العاصمة طرابلس، وذلك عقب استهدافه ممرضات بإطلاق نار في واقعتين منفصلتين أثارتا حالة من القلق داخل الوسط الصحي.

وأوضح الجهاز أن الواقعة الأولى شهدت قيام المتهم، ويدعى “ر.ن.ش”، بإطلاق النار باتجاه إحدى الممرضات، ما أدى إلى إصابتها بطلقات نارية، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.

وبحسب المعطيات الأمنية، عاد المتهم بعد أيام قليلة إلى المكان ذاته، وحاول تنفيذ اعتداء ثانٍ، حيث وجه سلاحه نحو رأس ممرضة أخرى وأطلق عدة طلقات، إلا أن تعطل السلاح الناري حال دون إتمام الجريمة، ما أسهم في نجاتها من حادثة كادت أن تكون قاتلة.

وعقب الواقعة الأولى، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات تحرٍ واسعة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم تتبع خيوط القضية إلى أن جرى تحديد هوية المشتبه به بعد المحاولة الثانية، لتنتهي العملية الأمنية بإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أن العملية جاءت بعد عمل أمني دقيق ومتابعة ميدانية، أسفرت عن إنهاء حالة التهديد وضبط المتهم في وقت وجيز.

