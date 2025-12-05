طرابلس.. توقيف مشتبه بقضايا استيلاء على «جوازات» وسرقة بالإكراه

ضبطت القافلة الأمنية بمنطقة أبوسليم شخصًا تورط في الاستيلاء على جوازات سفر تابعة لوافدين وارتكاب سرقة مركبة بالإكراه، وذلك خلال مهامها الميدانية في دائرة مركز شرطة أبوسليم.

وأثناء مرور أفراد القافلة بمنطقة رابش أبوسليم، لاحظوا الشخص وهو يتحدث مع ثلاثة أشخاص وبحوزته مجموعة من جوازات السفر، وبالتحقق تبيّن أن الثلاثة من جنسية عربية، وأوضحوا أن الموقوف ادعى أنه تابع جهة رسمية مختصة بالهجرة غير الشرعية واستوقفهم وسحب جوازاتهم بحجة دخولهم البلاد بطرق غير قانونية قبل أن يستولي عليها.

جرى على الفور ضبط المشتبه به وتوجيه المتضررين إلى مركز شرطة أبوسليم، وفتح محضر استدلال داخل مقر القافلة الأمنية، حيث اعترف الموقوف بسحب الوثائق عن عمد بقصد السرقة.

وخلال إجراءات الضبط، تم استحضار مركبة يقودها المشتبه به من نوع شيفروليه أوبترا، وتبيّن عبر غرفة العمليات والسيطرة أنها مُبلغ عن سرقتها بالإكراه، وأن مالكها تعرّض للخطف والاستيلاء على مبلغ مالي. وأقرّ الموقوف بمشاركته شخصًا آخر في استيقاف صاحب المركبة بمنطقة رابش أبوسليم في اليوم ذاته، ونقله إلى منطقة صلاح الدين حيث جرى سلب المبلغ والاستيلاء على المركبة بالقوة.

وكشف السجل الأمني عن واقعة سابقة تتعلق بسرقة منزل في نطاق مركز شرطة المدينة، وتم استدلال المشتبه به في ذلك.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، أحيل الموقوف إلى مركز شرطة أبوسليم على ذمة قضيتي السرقة والخطف، كما أحيلت المركبة من حيث الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.