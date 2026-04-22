طرابلس.. حادث «دهس» قرب جسر مشاة ينهي حياة شخص

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة شخص يحمل جنسية أجنبية جراء حادث دهس وقع على الطريق السريع بالقرب من جسر المشاة، وفق بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة.

وأوضح البيان أن الحادث وقع بتاريخ 21 ابريل 2026، عندما تعرض الضحية للدهس أثناء محاولته عبور الطريق السريع، حيث اصطدمت به مركبة، ما أدى إلى وفاته في عين المكان، بحسب إفادة ضابط التحقيق محمد شنشن.

وأشار إلى أن دوريات مرور الطريق السريع باشرت التعامل مع الحادث رفقة عضو من قسم التصوير الجنائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت المديرية أهمية الالتزام بعبور الطريق من الأماكن المخصصة، مثل جسور المشاة، لما لذلك من دور في الحد من مخاطر الحوادث والحفاظ على سلامة الأفراد.

ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار حوادث الدهس على الطرق السريعة داخل العاصمة طرابلس، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي المروري، وتشديد الالتزام بقواعد السلامة، سواء من قبل المشاة أو السائقين، للحد من الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث المرورية.