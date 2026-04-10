طرابلس.. حملات أمنية تسفر عن ضبط مركبات «مسروقة ومزوّرة»

تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس تنفيذ حملاتها الميدانية الهادفة إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، حيث أعلنت مديرية أمن طرابلس عن سلسلة ضبطيات نفذتها دوريات قسم شرطة النجدة ومباحث المرور خلال الفترة الأخيرة، شملت مركبات مسروقة، وأخرى تحمل بيانات مزوّرة أو غير مطابقة، إضافة إلى قضايا جنائية مرتبطة بوقائع مرورية.

وفي أبرز الوقائع، تمكنت دورية شرطة النجدة المتمركزة عند الإشارة الضوئية بمنطقة الصالات من ضبط شخص بحوزته عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، يُشتبه في أنها متحصلة من عمليات سرقة، إضافة إلى مبلغ مالي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى قسم البحث الجنائي جهة الاختصاص.

كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط مركبة نوع هونداي، تبين أنها مسحوبة البيانات بعد الاستعلام عنها، حيث جرى تسليمها إلى قسم مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري أسفر عن وفاة شخص، بعد فرار السائق من موقع الحادث، حيث تبين لاحقًا أن المركبة مطلوبة لدى قسم مرور طرابلس المركز، وتمت إحالة السائق إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الإجراءات القانونية.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس عن ضبط مركبتين في نطاق جزيرة الغيران وجسر قرقارش، بعد الاشتباه بهما، حيث تبيّن أن إحداهما تحمل بيانات ووثائق غير مطابقة، فيما الأخرى تحمل لوحات مزوّرة تعود لمركبة مختلفة، ما أكد وجود عمليات تزوير في المستندات والبيانات.

وفي واقعة أخرى، تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط مركبة نوع ميتشي لانسر بعد الاستعلام عنها عبر المنظومة الأمنية، حيث تبيّن أنها مسروقة ومبلغ عنها لدى مركز شرطة الحرشة، ليجري تسليمها مع سائقها إلى جهاز المباحث الجنائية لاستكمال التحقيق.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار الحملات الأمنية في مختلف مناطق العاصمة، بهدف ملاحقة الجريمة بجميع أشكالها، وضبط المركبات المخالفة والمسروقة، والتعامل الحازم مع كل ما يمس أمن المواطنين وسلامة المجتمع.

وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية في طرابلس لتعزيز الأمن العام، ومكافحة جرائم سرقة المركبات وتزوير الوثائق، إلى جانب متابعة القضايا المرورية الخطرة التي تؤثر على سلامة المواطنين.