طرابلس.. خطوات لتعزيز «الشفافية والمساءلة» لدى الأجهزة الأمنية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع مدير مديرية أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، لمناقشة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية، ودعم جهود تطوير الأداء في مؤسسات الدولة.

وناقش الجانبان سبل تحسين الانضباط الوظيفي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع المهام المنوطة بمديرية الأمن ضمن اختصاصاتها القانونية، أبرزها تأمين العاصمة، مكافحة الجريمة، تنظيم العمل بمراكز الشرطة، وتعزيز الانتشار الأمني.

كما تم بحث تطوير آليات استقبال الشكاوى والاستجابة لها، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال الضبط القضائي.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير مديرية أمن طرابلس على أهمية ترسيخ مبادئ المساءلة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، وتحسين بيئة العمل بالمديرية، بما يعزز جاهزية العناصر الأمنية وكفاءتها في أداء مهامها.

وشدد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين المؤسستين، لتحقيق التكامل بين الدور الرقابي والعمل الأمني، ودعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة.