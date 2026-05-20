طرابلس.. رفع الجاهزية لتأمين «عيد الأضحى والامتحانات»

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعًا أمنيًا موسّعًا بديوان المديرية، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، لبحث الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين عيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة خطة تأمين الامتحانات العامة داخل العاصمة طرابلس.

وترأس الاجتماع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، بحضور مدراء الأجهزة والإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث جرى بحث آليات تنفيذ الخطة الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز التواجد الأمني في المناطق الحيوية والأسواق وأماكن التجمعات، بهدف توفير أجواء آمنة للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع التشديد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى الدوريات والأقسام الأمنية بمختلف اختصاصاتها.

كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية المتعلقة بتأمين المؤسسات التعليمية ومراكز الامتحانات، عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين محيط المدارس وقاعات الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الوصول ومنع أي تجاوزات أو ازدحامات قد تؤثر على سير الامتحانات.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين مختلف المكونات الأمنية، ورفع مستوى الانضباط والجاهزية الميدانية، لضمان تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الأمنية التي تشهدها العاصمة الليبية تزامنًا مع قرب عيد الأضحى وانطلاق الامتحانات العامة، في إطار تعزيز الاستقرار وتأمين المرافق الحيوية والخدمية.