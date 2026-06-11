طرابلس.. سقوط شبكة مطلوبين بقضايا «نصب وسرقة»

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ عدد من العمليات الأمنية المتفرقة التي أسفرت عن ضبط مطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا نصب واحتيال وسرقة، إلى جانب ضبط مركبات مطلوبة وأخرى غير مطابقة للبيانات القانونية.

وفي أبرز العمليات، تمكن مركز شرطة حي الأندلس من ضبط شخص مطلوب في 25 واقعة نصب واحتيال، وذلك في إطار متابعة البلاغات والعمليات الأمنية المتعلقة بجرائم الاحتيال داخل نطاق الاختصاص.

كما نفذت دوريات شرطة النجدة عمليتين أمنيتين، أسفرت الأولى عن ضبط مركبة نوع مرسيدس فيتو بيضاء اللون عند جزيرة أبومشماشة، تبين عبر المنظومة الأمنية أنها مطلوبة لدى مركز شرطة المدينة، حيث جرى تسليم المركبة وسائقها إلى الجهة المختصة.

وفي عملية ثانية عند جزيرة الغيران، تم ضبط مركبة نوع أفيكو سحابي اللون، وتبين عدم مطابقة بياناتها للمستندات الرسمية، ليتم إحالتها مع سائقها إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب البحث الجنائي عن تنفيذ عدة ضبطيات منفصلة، من بينها ضبط متهم في واقعة سرقة بالإكراه لهاتف نقال من وافد أجنبي بميدان الشهداء، حيث تم استرجاع الهاتف بعد اعتراف المتهم وإحالته إلى مركز شرطة باب البحر.

كما تم ضبط متهم آخر في واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل محل لبيع اللحوم بدائرة اختصاص مركز شرطة عين زارة، مستغلاً عمله كعامل نظافة، حيث اعترف بالواقعة وتم استرجاع جزء من المبلغ المالي وإحالته إلى الجهات المختصة.

وفي واقعة ثالثة، تمكن المكتب من ضبط متهم بسرقة قنطار ونصف من حديد البناء من داخل منزل بمنطقة السراج الجنوبي، بعد تحديد هويته عبر بيانات مركبته، حيث جرى نصب كمين له وضبطه، واعترف بارتكاب الجريمة وأُحيل إلى مركز الشرطة المختص.

وتأتي هذه العمليات ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تنفذها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها داخل العاصمة.