توقيف مركبة مشبوهة وضبط مخمور اعتدى على سيارات المواطنين

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، تمكنت دوريات شرطة النجدة من تنفيذ عدد من الضبطيات الأمنية، وذلك ضمن مهامها اليومية الهادفة إلى حفظ النظام ومكافحة الجريمة.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، خلال تمركز أمني بمنطقة الإشارة الضوئية– الصالات، اشتبهت وحدة النجدة في مركبة آلية من نوع “هيونداي بورتو” زرقاء اللون، كانت محملة بأبواب وقطع حديدية، وتم على الفور إيقاف المركبة وإحالة سائقها إلى مركز شرطة غوط الشعال للتثبت من سلامة الحمولة والتأكد من خلوها من شبهة السرقة.

وفي واقعة أخرى، ضبطت دورية النجدة شخصًا في حالة سكر ظاهر أثناء قيامه بتحطيم عدد من سيارات المواطنين خلف مصحة السندان، وقد تمت السيطرة عليه وإحالته إلى مركز شرطة أبو سليم، حسب الاختصاص المكاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد شرطة النجدة استمرارها في تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل مهنية، داعية المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة تسهم في زعزعة الأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.