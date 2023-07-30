طرابلس.. ضبط أكثر من 300 مخالفة في أبوسليم

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 300 سيارة مخالفة خلال حملة أمنية نفذّت في منطقة أبوسليم خلال 48 ساعة الماضية.

قالت المديرية في بيان، أمس السبت، إنّ مركز شرطة مرور أبوسليم واصل حملته الأمنية على المخالفين داخل العاصمة، وضبط مركبات يقودها أجانب.

وأشارت المديرية إلى أنّ أبرز المخالفات عدم وجود لوحات معدنية، والزجاج معتم، والسير في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى تحرير أكثر من 870 مخالفة مرورية.

اجدير بالذكر أنّه في منتصف الشهر الماضي الموافق 17 يونيو، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 110 سيارات مخالفة خلال 24 ساعة فقط.