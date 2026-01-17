طرابلس.. ضبط جرائم اعتداء وسرقة ومركبات مطلوبة

سجّلت مديرية أمن طرابلس سلسلة من الضبطيات الأمنية المتفرقة، شملت قضايا اعتداءات جسدية وسرقات وضبط مركبات مطلوبة ومخالفة، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين داخل العاصمة.

وتلقّى مركز شرطة الهضبة بلاغين منفصلين بشأن وقائع اعتداء جسدي.

وأفاد والد أحد المجني عليهم بتعرّض ابنه لاعتداء من قبل مراهق باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته إصابة بليغة على مستوى الكتف، استدعت نقله وإدخاله إلى العناية الفائقة بأحد مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج اللازم.

وفي بلاغ آخر، حضر أحد المواطنين إلى المركز وأفاد بتعرّض ابنه للاعتداء بالضرب من قبل مراهقين اثنين، ما أسفر عن إصابته على مستوى العين، إضافة إلى تعرّضه للسب.

وبالتنسيق بين أعضاء التحري بمركز شرطة الهضبة وأعضاء مكتب البحث الجنائي، جرى تنفيذ إجراءات البحث والتحري، وأسفرت الجهود عن ضبط المشكو ضدهم في الواقعتين، وإحالتهم إلى نيابة الأحداث من حيث الاختصاص بعد استكمال الاستدلالات القانونية.

وفي سياق متصل، تلقّى مركز شرطة الهضبة بلاغًا بشأن سرقة أسطوانة غاز من داخل مركبة أحد المواطنين، نفذها شخص مجهول يقود مركبة نوع سامسونج.

وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري بالتنسيق مع مكتب البحث الجنائي، جرى تحديد المركبة المشتبه بها وضبط سائقها، وإحالته إلى النيابة المختصة عقب الاستدلال معه.

وفي حي الأندلس، تمكن مكتب البحث الجنائي من كشف ملابسات واقعة سرقة بالإكراه استهدفت شقة سكنية، عقب ورود بلاغ ضمن نشرة الجرائم اليومية.

وأظهرت الاستدلالات أن أحد المتهمين اقتحم الشقة وهو مسلح بمسدس، واعتدى على القاطنة بداخلها، واستولى على مصوغات ذهبية وهاتف نقال قبل الفرار.

وبيّنت التحقيقات تورط ثلاثة أشخاص في الواقعة، حيث نفّذ المتهم الرئيسي عملية السرقة، وساهم المتهم الثاني في تسهيل دخوله إلى الشقة، فيما تولى المتهم الثالث التصرف في المسروقات وبيع جزء منها واسترجاع بعضها من السوق.

وبجهود أمنية مركزة، جرى ضبط جميع المتهمين، واسترجاع المسروقات، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وإحالتهم رفقة المحاضر والمضبوطات إلى مركز شرطة حي الأندلس، الذي أحالهم بدوره إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وفي ملف المركبات المطلوبة، تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي من ضبط مركبتين مطلوبتين على ذمة قضايا أمنية.

وأسفرت العملية الأولى عن ضبط مركبة نوع ميتسوبيشي كنتر باللون الأبيض، مطلوبة على خلفية واقعة سب وشتم ومسجلة لدى مركز شرطة الهضبة، حيث جرى ضبط المركبة رفقة سائقها.

وفي عملية أخرى، جرى ضبط مركبة نوع هيونداي فيرنا باللون الأصفر، مطلوبة على ذمة قضايا اعتداء وتهديد وخدش شرف ومسجلة لدى مركز شرطة زاوية الدهماني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وإحالة المركبتين إلى المراكز المختصة.

من جانب آخر، تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط مركبة مسروقة وأخرى مخالفة لاشتراطات النقل الصحي.

وأوضحت المديرية أن إحدى الدوريات استوقفت مركبة نوع مرسيدس 230 يقودها وافد أجنبي، وبعد الاستعلام عبر المنظومة الأمنية تبيّن أن المركبة مسروقة ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة سوق الخميس امسيحل، حيث جرى حجزها وتسليمها للمركز المختص.

كما ضبطت الدورية مركبة نوع سامسونج SM3 محملة بمواد غذائية تفتقر للاشتراطات الصحية للنقل، وتم تسليم المركبة والمضبوطات إلى جهاز الحرس البلدي من حيث الاختصاص.