طرابلس.. ضبط «سائق تاكسي» حاول سرقة فتاة بالسلاح

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لضمان سلامة المواطنين، تمكنت دورية قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس من ضبط سائق مركبة ركوبة عامة (تاكسي) بعد تورطه بمحاولة سرقة هاتف فتاة صغيرة بإشهار سلاح ناري.

ووفقًا للتفاصيل، استغل السائق وجود الطفلة بمفردها داخل المركبة عقب نزول والدتها إلى أحد المحال التجارية القريبة، محاولًا الاستيلاء على هاتفها المحمول، ما أثار حالة من الهلع لدى الطفلة وأدى إلى صراخها، ما استدعى تدخل المواطنين المتجمعين بالمكان.

وقد تحركت دورية النجدة (ن94) فورًا، وتمكنت من ضبط المتهم والمركبة في وقت قياسي، وتسليمه إلى مركز شرطة سوق الجمعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، أعلن مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس عن العثور على عدد من المفقودات خلال الأيام الماضية داخل حديقة الحيوان، والتي تتضمن متعلقات شخصية ومصوغات ذهبية يُشتبه في سقوطها من زوار الحديقة.

ودعت المديرية جميع من فقد أي من مقتنياتهم إلى التوجه إلى نقطة الأمن المتواجدة داخل الحديقة لاستلامها بعد التأكد من ملكيتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدة حرصها على حماية ممتلكات المواطنين وتنبيه الجميع للانتباه لمقتنياتهم الشخصية أثناء التنقل في الأماكن العامة.