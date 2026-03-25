طرابلس.. ضبط سلسلة من الجرائم وتنفيذ إجراءات عاجلة

واصلت مديرية أمن طرابلس جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، حيث تمكنت فرق التحري من ضبط ثلاثة متورطين في سرقة منزل بمنطقة عين زارة.

وتلقى مركز شرطة عين زارة بلاغًا من مواطن أفاد بتعرض منزله لسرقة بطاريات المركبات، وأجزاء من سيارته، إضافة إلى حقيبة تحتوي على معدات رياضية لرفع الأثقال، بلغت القيمة الإجمالية للمسروقات حوالي ألفين وخمسمائة دينار ليبي.

وبمتابعة الجهود والتحري، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم وضبطه، حيث أفاد بوجود شخصين آخرين شاركاه في الجريمة، وتم ضبطهما بعد إعداد كمين محكم، واعترف الثلاثة بما نسب إليهم، قبل إحالتهم إلى النيابة المختصة.

وفي سياق متصل، تمكن مرور أبوسليم من ضبط مركبة مسروقة منذ شهرين ومطلوبة لدى مركز شرطة الهضبة، عبر منظومة الاستعلام الأمني.

كما نجحت القافلة الأمنية في ضبط وافدة تمتهن سرقة المقتنيات الشخصية بأسلوب النشل، عقب بلاغ عن سرقة أسورة ذهبية من إحدى المواطنات في باب بن غشير.

وأظهرت المتابعة والتحري تحديد هوية المشتبه بها وضبطها، واعترفت بأنها ارتكبت السرقة مع فتاتين من نفس جنسيتها، وتم إحالتها إلى مركز شرطة باب بن غشير ومن ثم إلى النيابة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الاستقرار في العاصمة.